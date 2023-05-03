"В Государственном историческом музее состоится торжественное открытие выставки "Казачья гвардия — гордость Российской империи". Выставочный проект предваряет открытие Центрального музея российского казачества и рассказывает о службе казаков в составе Императорской гвардии, об участии казачьих гвардейских полков в войнах XIX — начала ХХ века, а также о службе в составе казачьих гвардейских частей представителей династии Романовых", — сообщили в пресс-службе музея.

В рамках выставки будет представлено около 200 экспонатов из коллекции Исторического музея, в том числе комплекты униформы, мундиры, принадлежавшие российским императорам, наследникам престола и великим князьям, образцы вооружения гвардейских частей, памятная посуда, архивные документы, награды, живопись, графика и скульптура.

"Неся службу в составе Императорской гвардии, казаки являлись крепкой опорой и надежной защитой государства. Глубокая вера в Бога, верность долгу, удаль и отвага всегда были особенностью традиции воинского служения этого сословия. В преддверии открытия Центрального музея российского казачества, запланированного на 2024 год, мы представляем выставку, которая призвана воскресить в исторической памяти подвиги гвардейских казачьих частей", — отметил директор Исторического музея Алексей Левыкин, которого цитирует пресс-служба.

Экспозиция выставки отражает историю наиболее известных воинских казачьих формирований: лейб-гвардии Казачий Его Величества полк, лейб-гвардии Черноморский дивизион; лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника-Цесаревича полк; лейб-гвардии Уральская Его Величества сотня, лейб-гвардии Сводно-Казачий полк, 6-я Донская Его Величества батарея лейб-гвардии Конной артиллерии, Собственный Его Императорского Величества конвой.

С помощью современных мультимедийных технологий посетители познакомятся с историей гвардии, узнают о месте казаков в структуре гвардейской кавалерии и о том, выходцы из каких казачьих земель были представлены в частях, расквартированных в Петербурге.

Для посетителей выставка будет открыта с 16 мая по 31 июля.