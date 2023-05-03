"С июня дополнительно будут запущены рейсы FV6291 Москва — Магадан и FV6292 Магадан — Москва с частотой три раза в неделю, с июля — четыре раза в неделю", — говорится в сообщении.

В настоящее время АК "Россия" выполняет четыре рейса в неделю на этом направлении.

"Авиабилеты на рейсы "России" по маршруту Москва — Магадан — Москва доступны по фиксированному "плоскому" тарифу. Стоимость авиабилетов в обе стороны составляет 25 тыс. рублей. Она не меняется в зависимости от спроса, сезона, даты вылета и других факторов", — поясняется в сообщении.