"В Сарапуле приняли первый в этом сезоне теплоход с туристами. 200 гостей из Пермского края прибыло на теплоходе "Михаил Кутузов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день к городской пристани причалил еще один теплоход со 180 туристами из Москвы и Прикамья.

Со ссылкой на главу города Виктора Шестакова сообщается, что в сезоне текущего года уже подтверждено прибытие 167 туристических теплоходов.

Уточняется, что в сезоне 2022 года Сарапул принял 91 теплоход. Таким образом, число туристов, прибывших в город речным транспортом, в этом году может почти удвоиться.