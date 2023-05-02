"Сегодня Air Moldova направила в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании, которая представляет собой план действий, направленный на предотвращение банкротства авиакомпании, решение существующих проблем и получение инвестиций", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что инвесторы готовы вложить в Air Moldova около $50 млн. Эти инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот.

"Ускоренная реструктуризация позволит компании получать эти инвестиции для развития компании, чтобы в дальнейшем со временем окупились и существующие долги", — говорится в пресс-релизе.

Указано, что возобновление деятельности станет возможным в течение 3 дней после вынесения решения судом.

Вместе с тем, приостановке работы компании предшествовала массовая отменена рейсов Air Moldova в марте и апреле 2023 года, в том числе из-за технических проблем с самолетами.