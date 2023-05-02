"Ожидается, что также будут востребованы перевозки скоростными морскими судами типа "Комета" по маршруту Ялта – Севастополь и "Грифон" по маршруту Сочи – Геленджик, которые уже с 1 мая работают на морских линиях в Черном море. В летнем сезоне 2022 года было перевезено 45 тыс. пассажиров. В этом году мы планируем увеличить этот объем на 20%. Также с июня запланирован запуск круизного маршрута из Сочи в Крым на круизном лайнере "Князь Владимир", — рассказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил замминистра, из-за роста турпотока было принято решение увеличить и число судов на речных маршрутах с 81 до 95. Также строятся еще пять новых круизных теплоходов.