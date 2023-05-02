"Есть ряд вопросов, я их подготовил сегодня для того, чтобы попросить вашей поддержки. Здесь без вашего участия нам в каких-то моментах не обойтись", — сказал Томенко.

В частности, отметил Томенко, речь идет о реконструкции автодороги, которая ведет из Барнаула в Казахстан, о создании инфраструктуры аэропорта Барнаула, где сейчас строится новый терминал на 1 млн пассажиров, а также о строительстве нового здания для офтальмологической больницы.

Говоря о дороге от Барнаула до столицы Казахстана, губернатор отметил, что ее длина 400 км, и одна треть ее приведена в нормативное состояние.

"К сожалению, на нее в плановом режиме не удалось найти средств федеральных для того, чтобы кое-какие сложности по этой дороге все-таки преодолеть. По ней интенсивное движение, пять тысяч машин ежесуточно. А чем ближе эта дорога к Барнаулу, она еще свое народнохозяйственное значение имеет. Значит, там у нас до 20 тысяч машин трафик. Поэтому если можно, я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству Российской Федерации включить в федеральную адресную инвестиционную программу эту дорогу", — сказал губернатор.

Томенко также сообщил главе государства о том, что в настоящее время в Барнауле с привлечением инвесторов строится новый терминал на 1 млн пассажиров стоимостью 4 млрд рублей. В прошлом году пассажиропоток в аэропорту Барнаула составил почти 630 тысяч человек, в этом году власти региона ожидают его роста до 700 тысяч человек. Дополнительные средства краю нужны на строительство инфраструктуры — взлетно-посадочной полосы и приобретение оборудования.