"Отдельно остановлюсь на сообщении с Крымом. В текущем году планируем обеспечить продажу мест не менее 3 млн пассажиров с мая по сентябрь. Увеличение составит 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" запланировано увеличение количества поездов с 17 до 22 в сутки", — рассказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Костюк, всего в России на 2023 год разработан график движения 468 пар поездов, в том числе 142 пары поездов для южного направления, в частности на Черноморское побережье и в Кавминводы.

По его словам, количество доступных билетов на поезда в предстоящем летнем сезоне увеличено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%, до 13,5 млн мест.