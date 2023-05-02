"Российские авиакомпании в летнем сезоне 2023 года расширят маршрутную сеть. Так, например, S7 открывает рейсы Иркутск – Чита, Новосибирск – Владикавказ, Red Wings – Самара – Горно-Алтайск, "Северный ветер" полетит из Казани в Горно-Алтайск и из Махачкалы в Омск. "Аэрофлот" отправится в Кавминводы из Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Также будет открыт рейс из Санкт-Петербурга в Хабаровск", — рассказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Костюк, последние несколько лет российские авиакомпании научились подстраиваться под новые реалии.

"При необходимости авиаперевозчики осуществляют оперативный маневр флота, заменяя воздушные суда меньшей вместимости на большую на востребованных направлениях. Парк пассажирских самолетов насчитывает 1162 воздушных судна. Цифры сопоставимы с апрелем 2022 года. Таким образом можно констатировать, что при наличии спроса отрасль обеспечит емкости в 2023 году на уровне не меньше, чем в 2022", — пояснил замминистра.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается субсидирование авиаперевозчиков по трем основным программам – региональные перевозки минуя Москву, перевозка наименее социально защищенных групп граждан и перевозка единой дальневосточной авиакомпанией.

"Суммарный бюджет программ составляет порядка 25 млрд рублей, это позволит перевезти 3,5 млн пассажиров по 410 маршрутам", — заключил Костюк.