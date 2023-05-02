"Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению. Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю", — рассказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Костюк, в этом году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском.

"Это создаст возможность для роста перевозок на международных направлениях в последующих сезонах", — пояснил замминистра.

Он также добавил, что в этом году 15 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 22 страны.