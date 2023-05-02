"В течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая, в Твери и Калязине причалили первые 12 теплоходов", — говорится в сообщении.

В областной столице для круизных судов были организованы торжественные церемонии встречи. Туристам также вручали путеводители "Сойдем на берег тверской".

Как отметили в пресс-службе, в этом навигационном сезоне продолжится практика увеличенного времени стоянки теплоходов: если ранее это было 2-3 часа, то теперь 7-9 часов.

Это дает возможность гостям, посещающим Тверь, не только совершить экскурсию по областной столице, но и увидеть часть маршрута "Государева дорога", посетить Торжок или усадьбу Берново в Старицком округе.

В Калязине в программу добавляются новые туристические локации — фермы и музеи.

"Развитие водного туризма — одно из перспективных направлений туристической сферы Верхневолжья. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача увеличивать количество заходов круизных судов в порты Верхневолжья, а также гостей, посещающих города Тверской области по воде", — отмечается в сообщении.

По итогам 2022 года на 17% — до 399 — выросло количество судозаходов в регион. Всего регион посетили почти 80,4 тыс. гостей, прибывших по воде.

Сезон летней речной навигации текущего года в Тверской области ожидается еще более востребованным, чем предыдущий. Всего планируется принять 434 теплохода, добавили в пресс-службе.