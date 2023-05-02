Как следует из письма за подписью президента РСТ Ильи Уманского, туроператоры по внутреннему туризму, предлагающие туристам посещение Чукотки, сталкиваются с серьезными трудностями в связи с постоянным дефицитом авиабилетов на внутрирегиональные рейсы "Чукотавиа". Проблемы с приобретением авиабилетов возникают и у местных жителей.

"Авиакомпания открывает продажу на рейсы за несколько месяцев и ведет их на собственном сайте через уполномоченное агентство "АТА Чукотки", а также в кассах окружных муниципальных образований. В итоге все билеты на летний сезон выкупаются в течение 10-20 минут с момента открытия продаж", – говорится в документе.

В нем подчеркивается, что в отдаленных арктических регионах туристический сезон составляет 3,5 месяца в году, а глубина продажи туров на направлении достигает года. Туроператорам очень важно гарантировать своим клиентам предоставление всех услуг, включая внутренние перелеты, которые составляют важную часть турпакета из-за труднодоступности территорий.

"По нашим оценкам, в настоящий момент спрос на авиаперевозку в летние месяцы высокого сезона значительно превышает предложение. И это является сдерживающим фактором для продвижения Чукотки как полноценного и массового туристического направления", – утверждается в письме РСТ.

РСТ предлагает регулятору увеличить количество рейсов на популярных туристических направлениях Чукотского автономного округа, а также проработать вопросы заблаговременного бронирования авиабилетов и справедливого распределения провозных мощностей между всеми заинтересованными участниками туриндустрии.

"По данным туроператоров, весь объем согласованных дополнительных провозных мощностей в высокий туристический сезон можно было бы заполнить туристами", — отмечают в РСТ.

В 2022 году Чукотку посетило более 30 тыс. туристов.