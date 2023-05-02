"Главная задача национального проекта – увеличение количества туристических поездок и, вовлечение большего числа граждан в путешествия по стране. Мы видим, что трендом становятся короткие поездки на автомобилях, посещение соседних регионов, соседних крупных городов. Считаем важным развивать туристическую инфраструктуру в радиусе доступности", — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, точками притяжения могут стать круглогодичные крупные детские парки развлечений и крупные аквапарки по аналогии с теми, что уже созданы в Сочи и Москве.

"Нам нужно, чтобы в радиусе 5-6 часов люди, семьи с детьми могли в безопасном режиме за один день на машинах добраться и провести 2-3 дня в такого рода рекреациях. Поэтому мы сейчас готовим предложения по развитию национального проекта и просим включать поддержку таких крупных центров притяжения, в том числе теплых аквапарков, в периметр нацпроекта. Соответствующие предложения вместе с бизнесом готовим", — пояснил Решетников.