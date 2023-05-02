"Сейчас у нас поступило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд рублей, на поддержку турбизнеса Крыма с тем, чтобы компенсировать снижение турпотока. Это то, что мы сейчас имеем", — сказал он.

Как отметил Решетников, несмотря на общий рост цен на размещение этим летом, стоимость гостиниц в Крыму сейчас ниже, чем в прошлом году. "В первую очередь, из-за транспортных ограничений", — добавил он.

Кроме того, министр предложил разницу между 4 млрд и средствами для поддержки Крыма направить на поддержку проектов модульных гостиниц.

"С тем, чтобы мы построили больше модульных гостиниц в этом году. Если будут хорошие проекты. Но в этом мы практически уверены", — заключил глава Минэкономразвития.