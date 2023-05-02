Музей создан при поддержке Фонда Президентских грантов. Необычность музея в том, что здесь в первую очередь будут работать не с экспонатами, а со словом — в частности, сказками.

"Важной семейной традицией является рассказывание сказок. Результаты психологических исследований подтверждают, что любимая сказка часто становится сценарием будущей жизни ребенка. Следуя за героем сказки ребенок переживает и примеряет для себя трудные жизненные ситуации, учится преодолевать кризисы. Сказка сочиненная вместе с родителями, станет личным путеводителем по незнакомому миру, поможет адаптации и социализации в обществе", — отмечают организаторы.

На открытии музея гости познакомились с выставкой Бабок Ежек из частной коллекции Марии Зуевой, послушали песни села Секирино в исполнении фольклорного ансамбля "Жерелье" и сами приняли участие в сказочной истории по мотивам русских сказок.

Также в музее для больших и маленьких гостей приготовлены тематические экскурсии и мастер-классы: "Рязань гостеприимная", "Рязань художественная", "Рязань детская", "Рязань-яблоко" и др.

Всех желающих приглашают принять участие в мастер-классах по арт-терапии, сказкотерапии и созданию сказок.