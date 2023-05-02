"В целом по статистике рост стоимости проживания в отелях 3-5 звезд — порядка 8%. Это цифры марта этого года к марту прошлого. Если мы берем данные публичных платформ, средняя стоимость проживания в отеле 3 звезды в июле этого года составит чуть больше 4,7 тыс. рублей, и это также на 8% больше, чем год назад. Данные статистики и платформ в среднем совпадают", — сказал он.

Министр подчеркнул, что динамика цен сильно отличается по регионам.

"В сегменте 3 звезды рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану – регионах, которые активно привлекают туристов. Рост цен на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда – примерно в диапазоне 6-8%. При этом цены на гостиницы в Крыму сейчас ниже уровня прошлого года по понятным причинам. И ниже прошлого года у нас цены в Сибири – в Алтайском крае", — пояснил Решетников.

По его словах, в отелях 4-5 звезд рост цен в среднем составляет 15%. "Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России, что дает повышенный спрос на 4-5 звезд", — сказал министр.

Он подчеркнул, что цены на проживание во многом удалось сдержать за счет решения об отмене НДС для гостиниц, принятого в прошлом году.