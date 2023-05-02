"Не вся особо охраняемая территория доступна туристам — из 75 миллионов гектаров только на 6 миллионах разрешено заниматься рекреационной деятельностью в национальных парках, и с начала года парки уже посетило свыше 2 млн 300 тысяч туристов. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года, в прошлом году было 1 млн 400 тыс. на это время", — сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как сообщалось ранее, по данным ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды РФ, за весь 2022 год российские заповедники и нацпарки посетили почти 14 млн туристов, тогда рост по сравнению с 2021 годом составил 40%.