Он напомнил, что отмена НДС для отелей позволила в этом году стабилизировать цены на размещение и не допустить резкого роста цен.

"Следующим шагом должно стать освобождение от налога на добавленную стоимость туроператоров, это решение вами было поддержано в январе этого года. Рассчитываем, что законопроект, который разработан, в ближайшее время будет внесен в Госдуму и получит поддержку", — сказал министр.

Как следует из материалов Минэкономразвития, эта мера поддержки коснется 4 тыс. компаний.

24 января на совещании с президентом РФ Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Путин согласился с необходимостью этой меры.

В марте 2023 года Путин поручил освободить от уплаты НДС туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма. Срок исполнения поручения — до 1 июня 2023 года.

Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, так как налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.