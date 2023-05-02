"Туристский маршрут "Легенды Дагестана" — это пятидневный маршрут по республике, включающий посещение самых значимых историко-культурных и природных объектов туристского показа в пяти муниципальных образованиях республики. За пять дней эксперты из Минэкономразвития РФ посетили муниципальные образования, объекты размещения и питания на маршруте", — говорится в сообщении.

Это маршрут в Дагестане включает в себя шесть туристско-экскурсионных программ, пляжный отдых, пешие прогулки, четыре мастер-класса по народным художественным промыслам и приготовлению традиционных блюд дагестанской кухни.

"Рабочая встреча по итогам экспертного тура состоялась сегодня в Дербенте, на которой были определены перспективы развития маршрута, обсуждались вопросы по внесению дополнений в маршрут, определению первостепенных задач и плану дальнейшей работы", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обсуждении приняли участие вице-премьер республики Муслим Телякавов, министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов, представители Минэкономразвития РФ и главы муниципалитетов, который входят в турмаршрут и представители готисниц, музеев и туркомпаний.