С 29 апреля по 1 мая вдоль набережной Лейтенанта Шмидта были пришвартованы три ледокола: "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин". Гости могли подняться на борт, а также принять участие в разнообразной программе на берегу, посвященной истории российского флота. Попасть на палубу можно было бесплатно — по электронной записи или в порядке живой очереди.

"Наибольшей популярностью пользовался ледокол "Владивосток", прибывший в Петербург впервые", — говорится в сообщении.

Самыми посещаемыми экспозициями стали "Парк Арктика" и "Подвиг челюскинцев".

Одновременно с официальным началом сезона из центра Петербурга в Петергоф запустили "Метеоры". В первый день спрос на скоростные теплоходы оказался в 2,5 раза выше, чем в начале сезона 2022 года.

Уточняется, что в 2023 году на скоростных теплоходах планируется перевезти на 20% больше пассажиров, чем в прошлом.