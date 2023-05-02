Выручка аэропорта увеличилась на 18,5% и составила 1,33 млрд рублей.

"По виду "аэропортовая деятельность" рост составил 259 млн 534,9 тыс. рублей, из которых 223 млн 347,6 тыс. рублей приходится на один вид — заправка ВС (воздушных судов — ИФ). Основная причина роста — восстановление внутрироссийских рейсов авиакомпаний в связи с ослаблением предупредительных мер по распространению пандемии COVID-19, расширение географии полётов", — говорится в отчётности.

В компании "Интерфаксу" напомнили, что в 2022 году пассажиропоток аэропорта Новокузнецка "впервые в новейшей истории превысил 400 тыс. человек". "Это произошло во многом благодаря расширению маршрутной сети, увеличению частотности: добавились рейсы в Казань, Сочи стал круглогодичным, а Новосибирск — ежедневным. Пропускная способность в действующем терминале увеличилась в 2 раза, оптимизированы процессы по обслуживанию как пассажиров, так и самолетов", — сообщили "Интерфаксу" в компании, напомнив, что "аэропорт Новокузнецк показал одну из лучших динамик по Сибири".

При этом в отчётности сообщается также, что по лётно-технической деятельности произошло снижение на 25,5% или почти на 50 млн рублей по сравнению с 2021 годом "вследствие снижения объёмов работ авиационной технической базы ООО "Аэрокузбасс" по выполнению периодического технического обслуживания воздушных судов ТУ-154М" по госконтрактам с ПАО "Туполев", Росгвардией, ФСБ "во исполнение государственных оборонных заказов".

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2022 году составил 416,2 тыс. пассажиров, что на 5% превышает показатель за 2021 год.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты.

Основной владелец аэропорта Новокузнецка — ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", владеет порядка 80% ООО "Аэрокузбасс", управляющего аэропортом Новокузнецка), которое планирует построить новый аэровокзал и ввести его в эксплуатацию в 2023 году. "СибАэро" принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг".