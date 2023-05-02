Кроме того, в этом году пассажиров компании будет обслуживать одно скоростное судно на воздушной подушке "Бирюса" для экспедиционных туров по Байкалу.

Компания в 2023 году увеличит количество речных круизов из Перми в Москву, Санкт-Петербург, в Карелию, Нижний Новгород, Казань, Самару, Волгоград, Астрахань. Она вывела на круизную линию Санкт-Петербург — Москва теплоход премиум-класса "Николай Чернышевский".

По информации "Водохода", "Мустай Карим" — теплоход класса "Водоход.Люкс", созданный по типу "плавучего отеля 5 звезд", Он был спущен на воду 11 сентября 2019 года, стал первым пассажирским теплоходом, построенным на российской верфи за последние 60 лет. Это единственное круизное судно, которое может дойти по Финскому заливу до Выборга, пройдя через исторический центр Санкт-Петербурга.

Теплоход спроектирован компанией "Морское инженерное бюро", построен по заказу "Водохода" на верфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Четырехпалубный лайнер проекта PV-300 относится к классу "река-море", способен развивать скорость до 22,5 км/ч. Общая пассажировместимость составляет 309 человек.

Ожидается, что "Мустай Карим", помимо новых маршрутов до Уфы и Выборга, в этом году также совершит свой первый круиз по Каме и 9 мая 2023 года отправится из Нижнего Новгорода в Пермь.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует круизные путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте, "ВодоходЪ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флотилия компании насчитывает более 40 единиц флота.