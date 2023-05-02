Площадь заказника составляет 22,6 тыс. га.

Отмечается, что в равнинной части края степи сохранились очень небольшими фрагментами среди пахотных угодий. Одним из наиболее крупных сохранившихся массивов является Рубцовский степной массив, который включает как ранее не распахивавшиеся участки (около 1/3 всей площади проектируемого заказника), так и степи, восстанавливающиеся уже в течение 30-40-лет. Ценность территории нового заказника заключается в том, что на ней встречаются крупные популяции редких охраняемых видов. Среди растений это, в первую очередь, три вида перистых ковылей, а также тюльпан поникающий, ирис сизоватый, эремурус алтайский; среди животных — степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель.

Всего же на территории заказника отмечено 13 видов растений и 23 вида животных, включенных в Красную книгу Алтайского края.

Территория заказника поделена на три зоны: зона охраны водно-болотных угодий, включающая озеро Соленое с прилегающей территорией; зона охраны водно-болотных угодий, включающая озеро Горчина с прилегающей территорией; и зона охраны степных экосистем, к которой относится остальная территория заказника. Для этих зон установлен дифференцированный режим особой охраны, направленный на оптимизацию хозяйственной деятельности и снижение нагрузки на экосистемы.