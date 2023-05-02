В частности, компания намерена купить электрокатамараны для увеличения прогулочного флота с 4 до 7 судов.

"Это совершенно другое измерение, суда на электродвижении — электрокатамараны "Экоход-1", "Экоход-2". Работают на аккумуляторах, с электродвигателями, зарядка — на берегу", — сказал Багаутдинов.

Кроме того, компания планирует купить 9 электротрамвайчиков для речных пассажироперевозок в Москве.

"Для нас их (электротрамвайчики — ИФ) построила верфь "Империум", которая находится в Ленинградской области, в Отрадном. Сейчас они проходят техническое испытание", — сообщил глава "Водохода".

В целом у компании сейчас 26 круизных судов (в 2023 году на маршрутах будут работать 24 судна), 4 скоростных "Метеора" в Санкт-Петербурге, еще 2 скоростных судна на Черном море, а также прогулочный флот в Нижнем Новгороде.

Комментируя ранее озвученные планы по замене эксплуатируемых в Санкт-Петербурге "Метеоров" на электрокатамараны Eco Cruiser, Багаутдинов сообщил, что новые суда "строили именно для линии Эрмитаж-Петергоф". "Для того, чтобы эта линия работала, требуется техническое присоединение для подзарядки судов на территории Эрмитажа и в Петергофе. Как правило, создание инфраструктуры берет на себя субъект, как, например, было в Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге с этим сложнее, в силу специфики (большое количество особо охраняемых исторических объектов — ИФ). Но мы от этой идеи не отказываемся, продолжаем подбирать наиболее подходящий концепт — работаем над эскизным проектом адаптированного под эту линию судна на электродвижении. Строить будет та же верфь в Отрадном", — сказал он.

"Водоходъ" ожидает в 2023 году увеличения турпотока на 14% по сравнению с показателем прошлого года.

"В прошлом году в общей сложности 120 тыс. человек сходило на наших судах. В этом году будет не менее 130 тыс. человек. Раньше 40% нашего пассажиропотока составляли иностранные туристы, остальная часть — российские. Сейчас иностранцев совсем нет. Потому количество вводимого в эксплуатацию флота определяем исходя из спроса. Мы уверены, что круизные судна на туристическом рынке прогрузим", — сказал Багаутдинов.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.