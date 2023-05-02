"К концу мая — началу июня лесники подготовят для жителей 45 зон отдыха в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовом районах", — говорится в сообщении.

Они будут представлять собой расчищенные площадки, где будет устроено место для разведения открытого огня, появятся урны, а также минерализованная противопожарная полоса.

Местоположение зон отдыха будет постепенно — по мере их готовности к новому сезону — появляться на официальном сайте госучреждения "Курортный лесопарк".

Власти подчеркивают, что на текущий момент в Петербурге нельзя разжигать костры и использовать мангалы в любых парках, садах и скверах. За нарушение установлена административная ответственность. Кроме того, 15 апреля в городе был объявлен противопожарный сезон.