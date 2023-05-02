"Главное – безопасность туристов. Вместе с регионами, надзорными органами отработали вопросы готовности инфраструктуры, пожарной, санитарной безопасности. Ситуация на постоянном контроле федеральных ведомств, МЧС и Роспотребнадзора", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Подъемники, канатные дороги, туристические маршруты, места массового скопления людей, общепит, частный сектор – все это регионы и ведомства держат на контроле. К 1 июня у нас осталась одна задача – регионы должны завершить подготовку инфраструктуры пляжей. Это занимает чуть больше времени", — добавил министр.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития планирует перейти на единую систему оценки подготовки к сезону, как это действует в других отраслях, и проводить мониторинг готовности регионов два раза в год – перед летним и зимним сезоном.