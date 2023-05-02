"У нас за прошлый год туристических поездок стало на 4 млн больше. И это несмотря на ограничения по аэропортам юга. И вот предварительные данные по первому кварталу тоже показывают, что на 20% увеличилось число размещенных в гостиницах. То есть этот рост продолжается, причем цифры убедительные", — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, число номеров в классифицированных отелях выросло за прошлый год на 10%, до 770 тыс., а в этом году к ним добавились еще почти 20 тыс. номеров.

"Я напомню, что это связано с введенным запретом на оказание гостиничных услуг без классификации. Номерной фонд активно "выходит из тени" и классифицируется. Одновременно с этим растет ввод и новых номеров. По прошлому году мы оцениваем этот показатель в 11 тыс. номеров, что практически в два раза больше, чем в среднем за последние 5 лет", — сказал министр.

По его словам, рост инвестиций в туризм в прошлом году составил 14% по сравнению с 2021 годом. Бизнес активно не только инвестирует, но и выкупает активы при уходе иностранных компаний и формирует национальные гостиничные сети.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает роста турпотока не менее чем на 5% или 7 млн человек. Из них половина, по прогнозу ведомства, будут жить в гостиницах. По словам Решетникова, ключевую роль в динамике цен на проживание в отелях играет повышенный внутренний спрос на фоне дефицита номерного фонда.