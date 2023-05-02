"Объект по контракту должен быть введен в эксплуатацию в январе 2024 года, но рассчитываем сделать это раньше. Подрядчик старается. Главное, чтобы не подводили поставщики оборудования — не затягивали сроки", — написал Авдеев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас в театре завершаются работы в административной части, на 95% готово витражное остекление, строители восстанавливают оформление стен под белый камень в зрительном зале, полы в фойе на первом этаже, начат монтаж оборудования на большой и малой сцене.

"Дал поручение оформить фасады драмтеатра и корпуса ПИМУ архитектурной подсветкой. Здания находятся в центре города, сделаем, чтобы они выглядели привлекательно в любое время суток", — добавил глава региона.

Как сообщалось, пожар во Владимирском театре драмы произошел 29 июня 2020 года. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стало короткое замыкание по время проведения электротехнических работ. В результате огонь уничтожил сцену драмтеатра, зал и частично фойе. Работы по реконструкции театра по контракту оцениваются в 811 млн рублей.