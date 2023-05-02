"Затоплены Фотиева дорога (проходит по территории музея к Свято-Юрьеву монастырю — ИФ) и остров у усадьбы (графини Анны — ИФ) Орловой-Чесменской. Пешеходный мостик, ведущий на остров, почти полностью скрыла вода, над водой остался только самый "горб", — сказали музейщики.

Вода подступила к нескольким другим объектам "Витославлиц", однако угрозы подтопления памятников нет. "Потихоньку начинается спад воды и, мы надеемся, что дней через 10 паводок покинет наш музей", — добавили в МНДЗ.

"Витославлицы" были основаны в окрестностях Великого Новгорода в 1964 году. За несколько десятилетий сюда из местных деревень перевезли более 30 памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.

В прошлом году в МНДЗ завершилась первая в его истории 5-летняя комплексная реставрация.