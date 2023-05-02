"Руины замка Бальга посетили первые группы организованных туристов. В течение нескольких месяцев мы, арендаторы этого исторического объекта, расчищали оставшиеся стены замка от мусора и старых деревьев, провели дополнительное разминирование территории и навели на ней порядок, установили информационные стенды. Сделана более менее нормальная дорога, по которой автотранспорт может подъехать к охраняемой территории", — сказал Сарниц.

Он отметил, что работы по превращению руин замка в популярный туристический объект будут продолжаться и далее.

Орденский замок Бальга был построен в середине XIII века из камня и обожженного кирпича. Однако в последующие годы он разрушался естественным образом, затем его кирпич был использован для строительства крепости Пиллау (ныне Балтийск). Во время Второй мировой войны замок оказался в центре ожесточенных боев и был серьезно разрушен. До нашего времени от Бальги сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи.