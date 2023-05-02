По словам министра, в ярмарке примут участие крупнейшие издательства, книжные магазины, библиотеки, общественные деятели. Помимо выставок книг, будут организованы конкурсы, встречи с авторами, в том числе с историком Владимиром Мединским, психологом Михаилом Лабковским, писателем Татьяной Устиновой.

"Главные участники ярмарки — конечно, книжные издательства, которые представят свои новинки, организуют выставку. На сегодняшний день через сайт поступило 73 заявки от издательств, книготорговых организаций, частных лиц и букинистов. Отдельно будут представлены на ярмарке книги писателей Башкортостана и книги на языках народов республики Башкортостан", — отметила Шафикова.

В рамках книжной ярмарки будут организованы благотворительные акции "Подари книгу" и "Новая жизнь книге". Желающие могут на ярмарке приобрести в подарок книги для последующей передачи детским домам, больницам, хосписам или принести старые книги для того, чтобы передать их в районные библиотеки и школы.

Ярмарка будет проходить на Советской площади и на прилегающей к ней территориях. Активные программы будут организованы на трех сценах, также будут работать 20 тематических площадок, в том числе зоны буккроссинга.

Министр добавила, что книжная ярмарка в Уфе в дальнейшем будет проходить ежегодно, и выразила надежду на то, что мероприятие станет визитной карточкой города.