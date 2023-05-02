Особый режим введен в целях предотвращения возникновения массовых очагов лесных и природных пожаров. "В соответствии с приказом вводится полный запрет посещения лесов на территории ФГБУ "Окский государственный заповедник", — говорится в сообщении.

Администрация заповедника напоминает о том, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тыс. рублей для граждан, до 60 тыс. рублей — для должностных лиц, до 800 тыс. рублей — для юридический лиц.

В целом в Рязанской области особый противопожарный режим был введен с 26 апреля.

В 2022 году в Окском заповеднике из-за природных пожаров 17 августа был введен режим ЧС. Общая площадь пожаров на территории заповедника составила порядка 11 тыс. га. Продвижение огня было остановлено 6 сентября.

Окский биосферный заповедник — живописный уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части. В нем сохраняются уникальные виды растений и животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи птиц — это гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц.

Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно встречающийся здесь. В лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.