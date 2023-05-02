Выручка от реализации в прошлом году снизилась на 12,8% — до 1,921 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов и расходов сложилось отрицательным и составило 117,366 млн рублей (за 2021 год — положительное в сумме 51,552 млн рублей).

Долгосрочные обязательства нижегородского аэропорта выросли за минувший год с 106,188 млн рублей до 1,59 млрд рублей, краткосрочные — напротив, сократились с 2,253 млрд рублей до 633,295 млн рублей. Дебиторская задолженность аэропорта в 2022 году снизилась с 188,039 млн рублей до 168,969 млн рублей.

Как сообщалось, за 2022 год аэропорт Нижнего Новгорода обслужил 1,2 млн пассажиров, это на 19% меньше, чем годом ранее.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла.