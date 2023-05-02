Пассажирооборот вырос на 10,9%, до 6,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в прошлом месяце увеличились на 3,6%, до 87,2 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост на 5,3%, до 2,6 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, всего в апреле на инфраструктуре РЖД было перевезено 95,9 млн пассажиров, что на 4,5% выше уровня апреля прошлого года. Пассажирооборот составил 9,2 млрд пассажиро-километров (+9,2%).

За январь-апрель 2023 года было отправлено 362,76 млн пассажиров (+9,6%): в дальнем следовании — 32,72 млн (+21,8%), в пригородном сообщении — 330,04 млн (+8,6%). Общий пассажирооборот с начала 2023 года вырос на 19,7%, до 34,76 млрд пассажиро-километров: в дальнем следовании — на 23,3%, до 24,9 млрд пассажиро-километров, в пригородном сообщении — на 11,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров.