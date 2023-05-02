"Анталья, которую называют "столицей туризма" по количеству принимаемых ею туристов, ворвалась в 2023 год с новыми рекордами. Количество туристов, посетивших курорт воздушным транспортом в период с 1 января по 30 апреля, составило 1,798 млн (плюс 48%), это лучший показатель за все время. В 2019 году Анталью за этот период посетили 1,55 млн, в 2020 – 508,7 тыс., в 2021 – 445 тыс., в 2022 – 1,217 млн", — пишет издание.

Как отмечает газета, Россия уступила первое место Германии в рейтинге стран по турпотоку в Анталью. С 1 января по 30 апреля из ФРГ приехали 446,5 тыс. туристов, из России – 393,9 тыс. Замыкает тройку лидеров Великобритания, откуда прибыли 201,7 тыс. путешественников.

За ними следуют Нидерланды, Польша, Израиль, Литва, Иран, Бельгия и Казахстан.