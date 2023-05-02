"Многие санатории и гостиницы хорошо отработали и в осенние и зимние месяцы, и в эти майские праздники они загружены до 70%. Прежде всего, это связано с их гибкой маркетинговой политикой, с работой, которая ведется с постоянными гостями, программами лояльности, дополнительными опциями и, безусловно, с наличием круглогодичной инфраструктуры, в том числе это спа-центры и медценртры, теплые бассейны", — сказал Волченко.

По его словам, особенностью последних лет для туротрасли Крыма стало отсутствие глубины бронирования, характерно более короткое "плечо" — две-три недели.

"Высокий сезон сейчас бронируется значительно меньше, чем в прошлые годы, но для потребителя это выгодно, поскольку многие средства размещения снижают цены, чтобы в динамике получить большую загрузку", — отметил министр.

Волченко подчеркнул, что в Крыму не ждут простой сезон "по понятным причинам", но подготовка идет в плановом порядке.

Турпоток в Крым за прошлый год сократился на треть на фоне усложнения логистики. На полуострове действует высокий уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования. Аэропорт закрыт, на Крымском мосту усилен досмотр и продолжается ремонт железнодорожной части после взрыва.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты отмечали, что курортный сезон 2023 года может стать одним из самых сложных для Крыма из-за политической обстановки и логистических сложностей: в условиях неопределенности многие туристы не готовы вносить предоплату за отдых, а некоторые сезонные отели решили не открываться.