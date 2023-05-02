"Доходность московских отелей выросла на 25% за первые три месяца 2023 года. Перестройка режима функционирования гостиничного бизнеса за прошедший с прошлого февраля год завершилась, эффект от налоговой льготы — нулевая ставка НДС на гостиничное размещение — получен и "переварен", объемы спроса, в целом, остались без изменений. Именно отсутствие дополнительных объемов спроса не дает рынку достаточного стимула для ощутимого увеличения цен", — комментирует ситуацию Марина Усенко, партнер CMWP.

Наилучшие результаты были зарегистрированы в ценовых сегментах высоком и выше среднего (48,4% и 37,5%, соответственно), а самый меньший прирост — 14,8% — был отмечен в люксовом сегменте. В количественном выражении доходность на номер в отелях современного качества составила 5 143 рубля.

В 2023 году ожидается открытие почти 900 новых номеров — в основном в сетевых проектах различного ценового стандарта, чье открытие было перенесено с 2022 года на более поздние сроки ввиду необходимости замены бренда или полного отказа от него. Для сравнения, в течение 2022 года рынок отелей увеличился всего на 340 номеров.