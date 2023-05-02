"В Тутаеве запущена грузопассажирская переправа, которая не работала два года. Она обеспечит быструю и удобную связь между берегами Волги, что сэкономит автомобилистам время и топливо и позволит разгрузить автодорогу Ярославль — Тутаев", — говорится в сообщении.

Перевозки осуществляет теплоход-паром. Он ходит каждый час.

Позже власти обещают установить современные понтонные причалы.

В Тутаеве, который находится в 34 км от Ярославля и расположен на двух берегах Волги, нет моста через реку. Летом люди пользуются переправой, а зимой передвигаются по льду.