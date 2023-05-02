6 и 13 мая не будет рейсов отправлением в 6:00 и с 15:00 до конца дня с Киевского вокзала в аэропорт, а также с 14:00 до конца дня из аэропорта.

7 мая до 16:00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, также не проследует поезд отправлением в 18:00. Из аэропорта не будет движения поездов до 15:00 включительно, а также рейсов в 17:00 и 23:00.

Компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линиями метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.