служба аэропорта.

"Прием и вылет воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября 2023 года будет запрещен по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 8:30 до 12:30 (время местное, +2 часа к мск — ИФ)", — говорится в сообщении.

Исключения сделаны для воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также для военных самолетов. Прием и отправление остальных самолетов в указанное время возможны только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.

В сообщении отмечается, что ограничения не приведут к отменам или переносам рейсов в связи с заблаговременным оповещением авиакомпаний. В расписании аэропорта в указанные даты и время рейсы отсутствуют.

В настоящее время на территории аэродрома проводится реконструкция перрона и рулежных дорожек. Также запланированы работы по ликвидации раскрывающихся трещин на взлетно-посадочной полосе. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщалось, в 2022 году авиагавань Перми обслужила 1,7 млн пассажиров, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году. На внутренних направлениях пассажиропоток снизился на 2,7%, до 1,6 млн человек, на международных — в 2,1 раза, до 128 тыс. человек. Всего за 2022 год было выполнено 7,4 тыс. самолетовылетов (снижение на 11%).