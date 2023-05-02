"Эта экспозиция рассказывает о духовной связи одного из крупнейших поэтов и одного из величайших писателей и мыслителей, чьи судьбы неразрывно переплетены с судьбой России. Также она раскрывает роль внучки Толстого Софьи Андреевны в судьбе и творчестве Сергея Есенина", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника "Ясная Поляна".

На выставке представлено более 350 предметов из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве и Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН.

Важное место в экспозиции занимают книги из личной библиотеки Льва Толстого, а также иллюстрации к его произведениям.

Украшением выставки стали живописные работы В. Ф. Гильберта, С. Н. Салтанова, В. С. Константинова, А. М. Титова, А. В. Печатнова, которые передают неповторимую красоту и уникальность природы Ясной Поляны, Константинова и Спас-Клепиков.

Выставка будет работать до 20 сентября.