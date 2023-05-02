"Первый областной фестиваль современного танца "Город танцует в парках" стартовал 1 мая в Красногорске", — говорится в сообщении.

В рамках первого этапа в городском парке выступили 10 танцевальных коллективов. Лучший примет участие в гала-концерте, который пройдет 3 сентября.

Как сообщалось, участие в фестивале может принять любой коллектив из Подмосковья в составе от 2 до 25 человек в возрасте от 12 до 35 лет. Всего подано порядка 600 заявок.

Мероприятия пройдут в 30 городских округах Московской области. Помимо выступлений, для зрителей организуют мастер-классы хореографов.