"Вести поезда будут воспитанники детской дороги, которые прошли обучение и сдали квалификационные экзамены. Всего для прохождения летней практики допущены 952 юных железнодорожника. Для подготовки машинистов и помощников машинистов на детской дороге появился новый тренажер управления локомотивом ТУ-10 "Колибри", — сказал Трунов.

Традиционно перевозить пассажиров детской железной дороги будут поезда с тематическими вагонами "Чебурашка", "Музыкальный" и "Экскурсионный".

Еще один вагон поезда будет посвящен Дню Победы. В нем размещены плакаты с историей об освобождении Сталиногорска (ныне — Новомосковск), а также два монитора, на которых будут демонстрироваться документальные фильмы об этом памятном событии.

В мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне-августе по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, отметил представитель МЖД.

Тульская детская железная дорога в Новомосковске впервые была открыта для движения в 1953 году. Протяженность её путей составляет 2,7 км, ширина колеи — 750 мм. Ежегодно услугами детской железной дороги в Новомосковске пользуются свыше 35 тыс. человек.

Детская железная дорога не имеет транспортного значения для города и пролегает замкнутым кольцом вокруг Детского парка. Магистраль в настоящее время имеет три станции: Березки, Парковая, Исток Дона. Движение поездов происходит против часовой стрелки. Поезд в среднем идет 13-14 минут. Здесь проходят обучение основным железнодорожным профессиям школьники 5-11 классов.