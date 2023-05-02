"Самый высокий, пятый, класс пожарной опасности сохраняется. Потому со 2 мая вводится запрет на посещение лесов. Исключение будет сделано только для организованных групп туристов в сопровождении сотрудников национального парка", — говорится в сообщении, размещенном на сайте нацпарка во вторник.

Так, в минувшие выходные при 30-градусной жаре и сильном ветре пожар произошел в селе Березовка, в непосредственной близости от парка.

"Но с огнем все же справились, не дав ему распространиться. Иначе не миновать большой беды, ведь от Березовки до границы национального парка всего каких-то 100 метров", — отмечается в пресс-релизе.

Еще одно возгорание произошло в овраге — неподалеку от места крупного пожара 2021 года — загорелся сухостой. "Очаг залили, овраг опахали, угрозы больше нет", — добавили в заповеднике.

Бузулукский бор — национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Его площадь — 1067,88 кв. км.