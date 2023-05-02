"Они будут напоминать посетителям Прибайкальского национального парка о правилах поведения на особо охраняемой природной территории и в частности о том, что подъезжать к кромке воды на автомобилях нельзя", — говорится в сообщении.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф от 3 до 4 тыс. рублей.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.