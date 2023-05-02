"Всего фестиваль посетили более 9 500 человек", — говорится в сообщении.

Конкурсная программа включала десять полнометражных игровых фильмов и 12 сериалов, показанных на телевизионных экранах и онлайн-платформах в 2021-2023 годах. Оценивало картины жюри под руководством режиссера и продюсера Игоря Угольникова.

Главным лауреатом стал сериал "Шпион". Приз "За лучший киносериал" был вручен режиссеру сериала "Нулевой пациент", отметили в министерстве.

VII кинофестиваль "17 мгновений..." им. Вячеслава Тихонова проходил с 26 по 30 апреля. В этом году оно было посвящено 95-летнему юбилею артиста. Мероприятия фестиваля проходили на семи площадках: Дворец культуры "Павлово-Покровский", Дом культуры "Октябрь", Дом-музей В. Тихонова, пешеходная зона "Родина павловопосадского платка", кинотеатр "Павловский", Детская музыкальная школа и стадион "Павлово-Покровский".