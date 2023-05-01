"В период с 1 мая по 30 ноября 2023 года запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Архангельск (Талаги), которая будет осуществляться в условиях закрытого на прием воздушных судов аэропорта", — говорится в сообщении оператора аэропорта.

Согласно документации на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок, работы на объекте выполнит АО "Монолитное строительное управление — 1" (МСУ-1, Московская область). Стоимость контракта составила 8,6 млрд рублей.

Помимо реконструкции искусственной ВПП протяженностью 2,5 тыс. метров, будут обновлены рулежные дорожки, водосточно-дренажная система аэродрома и очистные сооружения, установлено светосигнальное оборудование, периметровое ограждение, построены патрульная автодорога и комплекс аварийно-спасательной станции.

Завершить все работы на объекте планируется до 1 сентября 2024 года.

Авиаперевозки на период реконструкции Талаг будут осуществляться через аэродром Васьково (Приморский район), который обеспечивает перевозки по местным воздушным линиям. В рамках подготовки к приему межрегиональных рейсов в Васьково возвели новый модульный пассажирский терминал, модернизировали ВПП.

Рейсы из Васьково будут выполнять авиакомпании "РусЛайн", "Северсталь" и S7. Перевозчики будут использовать воздушные суда Bombardier CRJ-100/200 и Embraer 170, сообщает АО "Аэропорт Архангельск".

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, из Васьково будут осуществляться рейсы в Москву, Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск, Казань, Сыктывкар, Череповец и Екатеринбург. Ориентировочно пассажиропоток Васьково составит от 1,5 тыс. человек в сутки.

Аэропорт Архангельск открыт в 1963 году. Согласно отчетности АО "Аэропорт Архангельск", пассажиропоток Талаг в 2022 году составил 1,1 млн человек, что на 5,8% выше показателя 2021 года.