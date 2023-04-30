"Репертуар проекта состоит из лучших современных российских картин, анимационных фильмов и классики советского кинематографа", — говорится в сообщении.

Ко Дню Победы запланированы показы фильмов патриотической тематики, в числе которых "1941. Крылья над Берлином" и "Лето 1941 года".

Министерство отмечает, что в первый месяц работы проекта пройдут 42 кинопоказа, будут задействованы 18 площадок в 14 городских округах. Вход на все показы будет свободным.

Расписание будет размещено на интернет-ресурсах площадок.