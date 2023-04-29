"Каждый год с нами путешествуют более полутора миллионов туристов, мы знаем, что они хотят побывать в новых местах, получить новые впечатления. Именно для туристов, которые уже привыкли путешествовать с нами за границей и по России, мы предложили новый формат отдыха – речные круизы в формате FUN&SUN Cruise. Уверен, его высоко оценят и круизные новички", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.

Новый формат отдыха реализован совместно с судоходной компанией "Водоходъ". За три дня пассажиры первого круиза посетят Тверь и вернутся в Москву 1 мая.

"Реализация проекта будет способствовать популяризации речных круизов за счет ресурса компании, которой доверяют свой отдых миллионы туристов", — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию "Водоходъ" Илья Суховольский на открытии навигации в Северном речном порту.

На сезон с 29 апреля по 2 октября у туроператора запланированы круизы по наиболее интересным маршрутам с остановками в 44 городах России. Среди них – Казань, Нижний Новгород, города Золотого Кольца, а также Болгар, Тетюши, Свияжск, Мандроги, Валаам, Кижи. Продолжительность маршрутов составляет от 3 до 14 дней.

"В каждом из городов побываем в лучшее для их посещения время. Например, весной идем в Тверь, Мышкин, Углич, Ярославль, Казань. Летом, когда начнется период белых ночей, пойдем в Санкт-Петербург, на Кижи и Валаам, в сентябре заглянем в Астрахань, где как раз будут цвести лотосы", — уточнил генеральный директор туроператора FUN&SUN.

По словам Рубцова, спрос на круизы активный, поскольку стоимость путешествий начинается от 19 тыс. рублей за человека. Глубина продаж достигает сентября.

"Это привлекательная цена, учитывая среднюю стоимость поездки по России и за рубеж. В цену круизного тура включено трехразовое питание, напитки, анимационная программа и другие развлечения, экскурсии. В обычной турпоездке за аналогичные опции по отдельности пришлось бы заплатить гораздо больше", — заключил Рубцов.