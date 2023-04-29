"Рассчитываем встретить около 600 тыс. туристов на майских выходных, особенно много гостей ожидаем на мероприятиях, связанных с Днем Победы. Нынешний туристский сезон проходит под знаком 320-летия Санкт-Петербурга и его избрания культурной столицей стран СНГ. Посвященный этому Единый календарь событий Петербурга приглашает в новом сезоне в Северную столицу – современный город с великой историей", – сказал председатель Комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

К началу летнего туристического сезона на Дворцовой площади открылся обновленный павильон туристско-информационного центра.

"В прошлом году мы приняли порядка 8 млн туристов и, надеюсь, в этом году увеличим их число. Уверен, мы восстановим допандемийное количество гостей Петербурга. Очень приятно, что к нам приезжает большое количество людей, в первую очередь, из регионов России, которые влюбляются в наш город и планируют повторные поездки", – сказал председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский на торжественной церемонии открытия павильона.

Как отметили в пресс-службе комитета, одновременно с открытием павильона возобновила деятельность мобильная информационная служба помощи туристам. В течение всего летнего сезона ее сотрудники помогут гостям города правильно выбрать маршрут к интересующим их достопримечательностям, ответят на вопросы о проходящих событиях и расскажут о новых точках притяжения. В прошлом году к мобильным помощникам обратились более 60 тыс. гостей Петербурга.

По традиции новый туристский сезон открылся Фестивалем ледоколов. На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовались знаменитые ледоколы "Владивосток", "Капитан Зарубин" и "Капитан Сорокин". Все они доступны для посещения туристами в течение трех дней.

Вечером на Неве запланирована регата на яхтах под классическую музыку.

Праздничные мероприятия по случаю открытия нового туристического сезона будут проходить до 1 мая.