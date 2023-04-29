Таким образом, общее число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тыс.
Увеличение числа рейсов, согласованных для турецких авиакомпаний, коснулось ряда направлений, отметил представитель министерства. Еженедельно по маршруту Анталья — Саратов будет совершаться 7 рейсов, по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва — по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья -Екатеринбург.
Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом наращивание туристических связей между странами, увеличение объема двусторонних перевозок.